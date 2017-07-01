Подписаться на уведомления
 

Женщина пересекала российско-азербайджанскую границу в багажнике видео

Автор: Отдел информации 

В Дагестане один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона весьма странную картину. Бабушка переезжала через пограничный пост в Южном Дагестане, находясь в багажнике автомобиля «Лада Приора» с дагестанскими номерами, сообщает haqqin.az со ссылкой на АиФ Дагестан.

Предположительно событие произошло на границе Дагестана и Азербайджана.

Во время довольно необычной для пожилого человека транспортировки, бабушка о чем-то мило беседовала на лезгинском языке с пограничниками, которые не спешили делать водителю «Лады Приоры» и женщине замечание, несмотря на явное нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, после непродолжительного разговора они открыли шлагбаум и позволили водителю легковушки продолжить свое движение. Бабушка, тем временем, даже и не думала пересаживаться в салон и поехала дальше в багажнике машины.

Примечательно, что подобное действо ее даже забавляло, так как она не раз мило улыбнулась во время общения с пограничниками.

2951 просмотров


Старости
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
2 Июл 36° / 24°
3 Июл 36° / 25°
4 Июл 37° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Путин позвонил эмиру Катара
Катар отверг ультиматум арабских стран
Землетрясение в Швейцарии сильнейшее за 10 лет
Двух террористов задержали в аэропорту Лондона
Кадыров о легализации гей-браков в Германии «Это – последний день Помпеи»
В Баку мужчина хотел совершить суицид из-за детей-двоечников
Женщина пересекала российско-азербайджанскую границу в багажнике видео
Пожар в Ширванском заповеднике фото
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Али Гасанов обвинил экс-главу Ясамальского района в саботаже громкое заявление
Украина обвинила Россию в кибератаке
Европа простилась с Гельмутом Колем
Стрельба в ночном клубе в США: ранены 17 человек
Ильхам Алиев поздравил Лукашенко
Ильхам Алиев уволил главу Ясамальского района
Авианосец ВМС США зашел в израильский порт
В Индонезии призвали к бойкоту Starbucks Из-за поддержки ЛГБТ
Пашабеков торговал марихуаной на реке фото; видео
Марадона: «Трамп для меня – герой мультфильма»
В Баку задержали фальшивомонетчиков
Раздел Сирии наша аналитика
Синоптики предупреждают о жаре
Тысячи километров кабеля, трансформаторы и подстанции в прифронтовых селах
Племянник Сабира Рустамханлы арестован по жалобе сына депутата обновлено
Госдеп США: Азербайджанские девушки – жертвы сексуальной эксплуатации в Иране
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться