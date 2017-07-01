В Дагестане один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона весьма странную картину. Бабушка переезжала через пограничный пост в Южном Дагестане, находясь в багажнике автомобиля «Лада Приора» с дагестанскими номерами, сообщает haqqin.az со ссылкой на АиФ Дагестан.

Предположительно событие произошло на границе Дагестана и Азербайджана.

Во время довольно необычной для пожилого человека транспортировки, бабушка о чем-то мило беседовала на лезгинском языке с пограничниками, которые не спешили делать водителю «Лады Приоры» и женщине замечание, несмотря на явное нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, после непродолжительного разговора они открыли шлагбаум и позволили водителю легковушки продолжить свое движение. Бабушка, тем временем, даже и не думала пересаживаться в салон и поехала дальше в багажнике машины.

Примечательно, что подобное действо ее даже забавляло, так как она не раз мило улыбнулась во время общения с пограничниками.