Путин позвонил эмиру Катара

Кризис в отношениях Дохи и стран Персидского залива обсуждался в ходе телефонной беседы президента РФ Владмира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль-Тани, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, стороны обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации.

Лидеры стран обсудили также вопросы российско-катарского сотрудничества и ряд перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах. Путин и аль-Тани договорились о контактах на различных уровнях.