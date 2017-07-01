Рамиль Усубов заверил президента Алиева

«Следствием неуклонного развития Азербайджана и завоевания им имиджа одного из стабильных государств мира стало на протяжении уже многих лет проведение в стране важнейших международных мероприятий. Азербайджан разработал новую модель организации таких событий, что стало возможным благодаря особому вниманию, которое оказывали их подготовке и проведению лично президент страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева», - отметил в интервью газете «Азербайджан» министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Р.Усубов подчеркнул, что сотрудники полиции обеспечили высокий уровень безопасности и правопорядока на 1200 массовых мероприятиях, которые прошли в 2016 и 2017 годах, в том числе на IV Играх Исламской солидарности и Гран-при Азербайджана «Формула-1».

«Для обеспечения правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения Исламиады в целях координации деятельности органов внутренних дел в январе этого года был создан Оперативный штаб, а также 15 вспомогательных штабов, взявшие под наблюдение 30 объектов, задействованных на соревнованиях.

В целом на обеспечение безопасности Игр было привлечено 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел, в том числе и 252 женщины.

Помимо этого, в целях беспрерывного обеспечения охраны общественного порядка на объектах Исламиады были использованы 642 камеры видеонаблюдения, установленные в 212 местах. А перед металлодетекторами были расположены 267 камер, обладающих функциями распознавания лиц. Всего же благодаря неоценимой поддержке главы государства на Исламских играх были использованы три тысячи радиостанций, тысяча металлодетекторов, 700 планшетов, 500 бортовых компьютеров, 300 устройств видеорегистрации, 330 маяков İPatrol, а также 837 автомобилей BMW и Mercedes, приобретенных в период подготовки к Первым Европейским играм.

В целях повышения профессионализма и уровня этического поведения, а также для свободного обращения с иностранцами были организованы специальные тренинги для сотрудников органов внутренних дел, задействованных для обеспечения безопасности Исламских игр.

Все поручения и требования президента Ильхама Алиева, а также председателя Организационного комитета первого вице-президента Мехрибан Алиевой органы внутренних дел выполнили полностью, общественный порядок и безопасность были обеспечены на самом высоком уровне.

Между тем сотрудники МВД отличились не только при обеспечении общественного порядка и безопасности Исламиады. Они и сами участвовали в состязаниях, способствуя славе азербайджанского спорта. В составе национальной сборной они завоевали 9 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую медали. Сотрудники, которые внесли свой вклад в достижении спортивных побед, а том числе и тренеры, были награждены Почетными грамотами МВД, нагрудными знаками. Им также были присвоены специальные и воинские звания.

Я заверяю господина Президента и наш народ в том, что все поручения по сохранению стабильности и обеспечению безопасности, по сохранению положительной динамики в этой сфере, по надежной охране прав и свобод человека, а также другие поручения будут выполняться и впредь в полном объеме, качественно и своевременно. Для дальнейшего развития и совершенствования нашей будущей деятельности будут последовательно проводиться все необходимые мероприятия», - сказал глава МВД.