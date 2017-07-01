Подписаться на уведомления
 

События Гран При Азербайджана воспроизвели в видеоигре видео

Автор: Отдел информации 

Гонка в Азербайджане получилась настолько богатой на события, что вряд ли можно было представить её точное воспроизведение в видеоигре. Однако пользователю YouTube Nekrews 51 удалось это сделать, причём весьма качественно и правдоподобно, пишет российский журнал «Автоспорт», передает haqqin.az.

Учитывая, что релиз F1 2017 состоится только в августе, за основу была взята F1 2016 с прошлогодними машинами, но общее впечатление от реконструкции это нисколько не испортило.

Столкновение Валттери Боттаса и Кими Райкконена на первом круге, инцидент между напарниками по Force India, двойной обгон Даниэля Риккардо и, конечно, скандальный эпизод между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем перед рестартом – всё это было воспроизведено с невероятной точностью.

910 просмотров


Старости
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 22°
2 Июл 37° / 24°
3 Июл 36° / 24°
4 Июл 37° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Крупнейший в Европе гей-парад проходит в Мадриде
Анкара обещает жесткий ответ террористам ПКК в Сирии
События Гран При Азербайджана воспроизвели в видеоигре видео
Рамиль Усубов заверил президента Алиева
Российских коррупционеров берут на учет
Путин позвонил эмиру Катара
Катар отверг ультиматум арабских стран
Землетрясение в Швейцарии сильнейшее за 10 лет
Двух террористов задержали в аэропорту Лондона
Кадыров о легализации гей-браков в Германии «Это – последний день Помпеи»
В Баку мужчина хотел совершить суицид из-за детей-двоечников
Женщина пересекала российско-азербайджанскую границу в багажнике видео
Пожар в Ширванском заповеднике фото
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Али Гасанов обвинил экс-главу Ясамальского района в саботаже громкое заявление
Украина обвинила Россию в кибератаке
Европа простилась с Гельмутом Колем
Стрельба в ночном клубе в США: ранены 17 человек
Ильхам Алиев поздравил Лукашенко
Ильхам Алиев уволил главу Ясамальского района
Авианосец ВМС США зашел в израильский порт
В Индонезии призвали к бойкоту Starbucks Из-за поддержки ЛГБТ
Пашабеков торговал марихуаной на реке фото; видео
Марадона: «Трамп для меня – герой мультфильма»
В Баку задержали фальшивомонетчиков
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться