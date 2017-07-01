Гонка в Азербайджане получилась настолько богатой на события, что вряд ли можно было представить её точное воспроизведение в видеоигре. Однако пользователю YouTube Nekrews 51 удалось это сделать, причём весьма качественно и правдоподобно, пишет российский журнал «Автоспорт», передает haqqin.az.

Учитывая, что релиз F1 2017 состоится только в августе, за основу была взята F1 2016 с прошлогодними машинами, но общее впечатление от реконструкции это нисколько не испортило.

Столкновение Валттери Боттаса и Кими Райкконена на первом круге, инцидент между напарниками по Force India, двойной обгон Даниэля Риккардо и, конечно, скандальный эпизод между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем перед рестартом – всё это было воспроизведено с невероятной точностью.