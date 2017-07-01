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Анкара обещает жесткий ответ террористам ПКК в Сирии

 

Анкара даст решительный отпор на любые угрозы в адрес национальной безопасности Турции, заявил пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын, комментируя факт обстрела турецкой территории из сирийского района Африн, где орудуют террористы сирийского крыла террористов ПКК, передает Anadolu.

По словам Калына, Анкара, как и ранее, будет предпринимать все необходимые шаги по защите нацбезопасности и госграниц.

«Угрозы, исходящие с территории Сирии, либо из любого другого государства, включая действия террористов ИГИЛ, ПКК будут незамедлительно предотвращены. Ответ будет адекватным и предельно жестким», - пообещал Калын.

Пресс-секретарь президента далее коснулся темы кризиса в отношениях Катара с рядом арабских государств.

По его словам, в вопросе устранения напряженности в регионе наметились определенные подвижки. «Об этом можно судить, основываясь на итогах вчерашнего телефонного разговора президентов Турции и США, анализируя заявления европейских лидеров, а также, учитывая посреднические усилия эмира Катара. Все указывает на необходимость продолжения усилий с целью достижения результата», - отметил Калын.

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