Подписаться на уведомления
 

Крупнейший в Европе гей-парад проходит в Мадриде

 

Самый многочисленный в Европе гей-парад проходит сегодня вечером в Мадриде. Еще до начала мероприятия организаторы прогнозировали, что в нем примут участие от двух до трех миллионов человек: жители Мадрида и многочисленные туристы, приехавшие в эти дни в испанскую столицу со всего мира, передает РИА Новости.

Организаторами парада «Гордость геев» (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав ЛГБТ. В нем принимают участие представители профсоюзов и политических партий: Испанской социалистической рабочей партии, левой Podemos, центристской «Граждане». В этом году впервые присоединились представители и правящей в стране правой Народной партии. Главная колонна идет под лозунгами «За права ЛГБТ во всем мире» и «Депатологизация транс» (Депатологизация – исключение из разряда медицинских патологий).

Шествие отправилось с площади перед вокзалом Аточа и завершится через несколько часов на площади Колумба, где представителей сексуальных меньшинств встретит мэр столицы Мануэла Кармена. После этого состоится концерт.

В городе введены повышенные меры безопасности: усилено присутствие полиции, около 3,5 тысячи представителей сил правопорядка обеспечивают безопасность движения колонны, запрещен въезд грузовикам более 3,5 тонны в некоторые центральные районы столицы, движение на улицах, где проходит парад, перекрыто. По ходу движения шествия убрали контейнеры для мусора. Закрыты входы и выходы метро в районе проведения мероприятия. На выходах из других станций подземки, расположенных в непосредственной близости от парада, силы безопасности проверяют сумки.

271 просмотров


Старости
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 22°
2 Июл 37° / 24°
3 Июл 36° / 24°
4 Июл 37° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Крупнейший в Европе гей-парад проходит в Мадриде
Анкара обещает жесткий ответ террористам ПКК в Сирии
События Гран При Азербайджана воспроизвели в видеоигре видео
Рамиль Усубов заверил президента Алиева
Российских коррупционеров берут на учет
Путин позвонил эмиру Катара
Катар отверг ультиматум арабских стран
Землетрясение в Швейцарии сильнейшее за 10 лет
Двух террористов задержали в аэропорту Лондона
Кадыров о легализации гей-браков в Германии «Это – последний день Помпеи»
В Баку мужчина хотел совершить суицид из-за детей-двоечников
Женщина пересекала российско-азербайджанскую границу в багажнике видео
Пожар в Ширванском заповеднике фото
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Али Гасанов обвинил экс-главу Ясамальского района в саботаже громкое заявление
Украина обвинила Россию в кибератаке
Европа простилась с Гельмутом Колем
Стрельба в ночном клубе в США: ранены 17 человек
Ильхам Алиев поздравил Лукашенко
Ильхам Алиев уволил главу Ясамальского района
Авианосец ВМС США зашел в израильский порт
В Индонезии призвали к бойкоту Starbucks Из-за поддержки ЛГБТ
Пашабеков торговал марихуаной на реке фото; видео
Марадона: «Трамп для меня – герой мультфильма»
В Баку задержали фальшивомонетчиков
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться