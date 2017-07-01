Крупнейший в Европе гей-парад проходит в Мадриде

Самый многочисленный в Европе гей-парад проходит сегодня вечером в Мадриде. Еще до начала мероприятия организаторы прогнозировали, что в нем примут участие от двух до трех миллионов человек: жители Мадрида и многочисленные туристы, приехавшие в эти дни в испанскую столицу со всего мира, передает РИА Новости.

Организаторами парада «Гордость геев» (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав ЛГБТ. В нем принимают участие представители профсоюзов и политических партий: Испанской социалистической рабочей партии, левой Podemos, центристской «Граждане». В этом году впервые присоединились представители и правящей в стране правой Народной партии. Главная колонна идет под лозунгами «За права ЛГБТ во всем мире» и «Депатологизация транс» (Депатологизация – исключение из разряда медицинских патологий).

Шествие отправилось с площади перед вокзалом Аточа и завершится через несколько часов на площади Колумба, где представителей сексуальных меньшинств встретит мэр столицы Мануэла Кармена. После этого состоится концерт.

В городе введены повышенные меры безопасности: усилено присутствие полиции, около 3,5 тысячи представителей сил правопорядка обеспечивают безопасность движения колонны, запрещен въезд грузовикам более 3,5 тонны в некоторые центральные районы столицы, движение на улицах, где проходит парад, перекрыто. По ходу движения шествия убрали контейнеры для мусора. Закрыты входы и выходы метро в районе проведения мероприятия. На выходах из других станций подземки, расположенных в непосредственной близости от парада, силы безопасности проверяют сумки.