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Алексей Венедиктов: «Никто не хочет ссориться с Азербайджаном»

Автор: Отдел информации 

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сегодня в эфире радиостанции в программе «Персонально Ваш» прокомментировал ситуацию вокруг задержанного блогера Александра Лапшина, передает haqqin.az.

Отвечая на вопросы ведущего программы, Алексей Венедиктов отметил, что экстрадиция скандального блогера, незаконно посещавшего оккупированные территории Азербайджана, стала возможной из-за того, что никто из заинтересованных сторон не захотел портить отношения с официальным Баку.

А.Венедиктов отметил, что арестованный и выданный Азербайджану скандальный блогер является гражданином трех государств: России, Украины и Израиля.

«Вроде бы Белоруссия предложила России забрать Лапшина, но она не взяла, Украине – она не взяла, Израилю — он не взял. То есть, эти страны своего гражданина, который был задержан белорусами по запросу азербайджанской стороны, не забрали, а белорусской он зачем тогда? Он не белорусский гражданин — ну, и Азербайджану отдали», - сказал он.

А.Венедиктов отметил, что Россия могла бы потребовать своего гражданина.

«Знаешь, когда мы летчика Ярошенко потребовали отдать… а чего мы Лапшина не потребовали? А чего Климкин не потребовал? А чего Нетаньяху не потребовал? А я тебе скажу: никто не хочет ссориться с Азербайджаном. Из всей этой истории, помимо частной истории, за которой мы теперь будем следить – помимо этой истории вдруг вылезла абсолютно геополитическая история, в которой Азербайджан оказался таким монстром на территории СНГ… Израиль не хочет ссориться. Азербайджан – союзник Израиля, и там идет хорошая поставка оружия. Украина не хочет ссориться, потому что Ильхам Алиев, как мы знаем, поддерживает Порошенко. Россия не хочет ссориться: наши вечно газово-нефтяные интересы…», - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос ведущего.

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