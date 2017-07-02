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Пьяная женщина проникла в резиденцию президента Бразилии

 

Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в ночь на субботу во Дворец Жабуру - резиденцию, в которой проживает президент Бразилии Мишел Темер и его семья, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Около 3:00 ночи женщина, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, перелезла через ограду, которая окружает Дворец Жабуру», - говорится в распространенном заявлении.

В этот момент Темер находился в одном из помещений резиденции. Женщина успела добраться до парковки, расположенной внутри здания. Военнослужащие, которые охраняют здание, сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего задержали нарушительницу. Ее имя и мотивы поступка пока не сообщаются.

Подобный инцидент происходит уже в третий раз за месяц. Вечером 28 июня подросток на автомобиле протаранил ворота другой резиденции президента - Дворца Алворада. Позже он объяснил полиции, что случайно нажал на педаль газа, так как испугался проверки документов - молодой человек взял машину родителей без разрешения.

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Пьяная женщина проникла в резиденцию президента Бразилии
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