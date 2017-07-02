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Израиль нанес еще один удар по войскам Асада

 

Израильские войска атаковали позиции сирийской артиллерии, откуда в субботу были выпущены два снаряда по контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Это уже пятый обмен ударами за неделю. Сирийские обстрелы израильтяне считают случайными перелетами, сопровождающими междоусобные столкновения в стране, но всякий раз отвечают на них ударами по позициям правительственных сил.

"В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь", — сказано в пресс-релизе.

В субботу на севере занятых Израилем Голанских высот разорвались два снаряда, не причинивших ущерба.

"Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Однако мы не потерпим нарушений нашего суверенитета. Израиль считает сирийский режим ответственным за любое посягательство на наши границы и примет должные меры", — заявил после обстрела официальный представитель армии Ронен Манелис.

Перелеты шальных снарядов продолжаются с конца прошлой недели, сопровождая бои в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков.

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Израиль нанес еще один удар по войскам Асада
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