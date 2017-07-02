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Массовая депортация граждан Азербайджана из Германии

Автор: Отдел информации 

Увеличивается число лиц, подлежащих депортации из Германии. Как пишет германский сайт RP-online, из аэропорта Дюссельдорфа Германия начинает массовые депортации граждан Азербайджана, Армении и Грузии.

Наблюдатели выражают беспокойство, потому что ожидают значительного роста числа депортированных. Причинами увеличения числа депортированных из Дюссельдорфа представители федеральной полиции называют то, что власти Дюссельдорфа оперативно принимают решения о предоставлении и об отказе убежища, более строгие требования к мигрантам и быстрорастущее число беженцев в последние годы.

«Все должны быть готовы к тому, что число депортированных будет постоянно расти. Это – оборотная сторона миграционного кризиса», - заявил глава отдела МВД Германии Бурхард Шнейдер.

Согласно информации, ранее из аэропорта Дюссельдорфа в основном депортировали мигрантов из стран Юго-Восточной Европы. Однако, с начала этого года через этот аэропорт начали депортировать и граждан Азербайджана, Армении Грузии.

«Мы требуем, чтобы власти законодательно закрепили право наблюдения за процессом депортации. Мы понимаем, что в связи с миграционным кризисом давление на власти увеличилось, тем не менее мы хотим, чтобы этот процесс был прозрачным», - сказал представитель протестантской церкви Рафаэль Никодемус.

Далия Хон, которая следит за процессом депортации в аэропорту, говорит, что она не успевает следить за всем, кого депортируют из Дюссельдорфа. По ее словам также, возникают большие проблемы, когда депортируют больных людей или же разделяют семьи.

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