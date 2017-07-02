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«Украина возьмет под защиту Азербайджан!» заявление Алексея Арестовича

Автор: Отдел информации 

Украина должна милитаризироваться и быть готовой к противостоянию с Россией на ближайшие несколько десятков лет. Украина также должна взять под защиту соседей, в том числе и Азербайджан. Об этом в эфире "Обозреватель.LIVE" заявил военный эксперт Алексей Арестович.

"Мы - Израиль Восточной Европы. Мы ближайшие 40-50 лет будем в конфликте с Россией. Не потому, что мы хотим с ней конфликтовать, а потому, что она хочет конфликта с нами. Мы должны милитаризировать Украину, сделать настолько сильной и уверенной, чтобы могли умело противостоять России и действовать не только на отражение, но и на саму Россию", - отметил он.

При этом он напомнил недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова о том, что Украина должна стать настолько сильной, чтобы могла защитить и своих соседей.

"Это очень интересное заявление. Это означает, что целью нашей политики является взятие под защиту Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, Прибалтики, Краснодарского края РФ, Кавказа. То есть, мы должны стать настолько сильными, чтобы беречь от агрессивной политики не только себя, но и соседей. И это очень достойная цель", - подчеркнул эксперт.

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