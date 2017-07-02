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Почему в Чечне шиизм приравняли к вахаббизму? комментирует депутат Фазиль Мустафа

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Заявление муфтия Чечни Салаха Межиева о недопустимости распространения в республике идеологий шиизма и ваххабизма было встречено в религиозных кругах Азербайджана, по меньшей мере, неоднозначно. В мусульманских общинах выразили недоумение, почему муфтий поставил в один ряд  фактически сектантскую по форме и человеконенавистническую по содержанию идеологию ваххабизма и официальное религиозное течение ислама - шиизм.

Как стало известно haqqin.az, Управление мусульман Кавказа намерено выяснить у чеченского мусульманского управления, с чем связано столь странное утверждение Межиева.

Отметим, что чеченский муфтий призвал верующих «ни в коем случае не притрагиваться к шиитским книгам и не руководствоваться ими». Более того, он выразил уверенность, что в Чеченской Республике «не пройдет ни шиизм, ни ваххабизм».

По мнению депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, заявление представителя высшего чеченского духовенства рассчитано на внутреннюю аудиторию и не может привести к каким-то противоречиям в отношениях с духовными ведомствами стран, где преобладают последователи шиитского исламского течения.

«Если в начале войны в Чечне, в 90-е годы прошлого века, ваххабизм был консолидирующей национальной идеологией нации, то позже это привело к радикализации и даже маргинализации чеченского общества. Ваххабизм оказался деструктивной идеей, которая принесла чеченцам множество невзгод и глубоких проблем.Тогда как преобладающая сегодня в республике религиозная идеология, хоть и содержит элементы суфизма, придерживается всё же радикально-суннитских тенденций», - уверен Мустафа.

Вместе с тем депутат отметил, что власти Чечни, обеспокоенные в первую очередь распространением в регионе экстремистских взглядов, исходящих от ваххабитов, исключительно ради объективности суждений отметили и шиизм, который никак не может представлять угрозу проникновения по ряду географических, этнических и других причин.

«Дело в том, что шиизм в иранском варианте также содержит принципы радикализма. В частности, организация «Хезболла» основана на воинствующей религиозной доктрине иранских теологов. В Азербайджане тоже есть проиранские последователи радикального шиизма, которые поддерживаются и управляются из ИРИ. Однако подавляющее большинство наших верующих - последователи умеренного традиционного шиизма, и руководствуются они религиозным мировоззрением, дошедшем до нас как часть исторического наследия нации», - отметил депутат.

Фазиль Мустафа полагает, что заявление чеченского муфтия не должно восприниматься как вызов в отношении шиитов, поскольку вызвано в первую очередь проникновением в Чечню ваххабизма, который воспринимается как серьезная угроза во всем мире.

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Почему в Чечне шиизм приравняли к вахаббизму? комментирует депутат Фазиль Мустафа
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