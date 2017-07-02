Минувшая неделя была объявлена Белым домом «энергетической», и главной ее целью было убедить весь мир в энергетическом доминировании США.

В эти же дни Дональд Трамп заявил о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на американском шельфе. Программе, которая, как отметил американский президент, откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с побережьем США.

В своей пространной декларации на энергетическую тему Трамп не преминул осудить своего предшественника Обаму за закрытие большинства нефтегазовых разработок.

Эксперты, однако, отмечают что Трамп и его администрация хорошо понимают, что США всегда будут чистым импортером сырой нефти, а суть обсуждения энергетического доминирования заключается в том, чтобы США ввозили углеводороды из более стабильных стран, а не из враждебных регионов Ближнего Востока и Северной Африки.

Как отмечает эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, США продолжают сокращение импорта нефти с Ближнего Востока, «вместо этого наращивая сотрудничество со странами Латинской Америки, что даёт им возможность вести более свободную политику на Ближнем Востоке».

Инициированная же Трампом поддержка нефтяников направлена преимущественно не на сокращение закупок нефти, а на создание новых рабочих мест, считает эксперт.

«Плюс при дешёвом сырье прибыльными становятся и другие производства. Но тут Трампу важно соблюдать баланс цены. При цене барреля 40 долл. многие сланцевые проекты закрываются. А 50-55 долл. за баррель вполне комфортны и для добытчиков нефти, и для производителей. Тем не менее даже такой медленный темп роста может работать в пользу президента, который готов это использовать», - указывает эксперт.

Несколько по иному трактует цели Трампа руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. В беседе с haqqin.az азербайджанский эксперт высказал мнение, что новая энергетическая политика США строится на трех аспектах: росте добычи углеводородов, укреплении позиции страны на мировых рынках энергоресурсов и параллельно ослаблении позиции нефтяных держав.

«Политика Трампа в первую очередь направлена против конкурентов, и США в первую очередь начнут демпинговать цены на нефть. Штаты, конечно, страна номер один по объемам добычи и нефти, и газа. Вообще это энергетическая держава номер один. Самые эффективные нефтяные компании мира – американские, как добывающие, так и перерабатывающие. Не исключено, что в ближайшие десять лет США основательно потеснят РФ, Саудовскую Аравию и Катар с внешних рынков», - предполагает Шабан.

Однако даже если США и не достигнут энергетического доминирования, нет сомнений в том, что ее нефтяная и газовая промышленность по-прежнему будет мощным рычагом давления на многие страны мира. Выход США на рынок экспорта нефти, замедление экономического роста в КНР, экономический кризис, сланцевая нефть – факторы, которые приведут к новому падению цен на нефть.