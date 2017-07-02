Вахтанг Кикабидзе пригласил haqqin.az на «Жару»

Вахтанг Константинович Кикабидзе – легендарный советский и грузинский певец, актер, народный артист Грузинской ССР, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии СССР несмотря на свои года, которые, как он пел, «его богатство», верен себе. Все также много курит, все такой же доброжелательный, улыбчивый и внимательный. И даже когда торопится, все равно найдет минутку времени, чтобы пообщаться с журналистом и искренне радуется, что его «задержал» представитель Азербайджана.

Вечером 1 июля незабываемый Мимино прилетел в Баку на три дня, однако незадолго до вылета корреспондент haqqin.az смог задать Вахтангу Константиновичу пару вопросов.

- Как приятно Вас увидеть! По каким делам летите в Баку?

- Там День рождения нашей подруги из Израиля. Летим петь и пить (смеется).

Вахтанг Кикабидзе до сих пор помнит не просто все свои роли, но даже и тех, кто снимался с ним в фильмах, даже в эпизодических ролях. К примеру, в кулуарах Международного южнокавказского медиафорума, который в эти дни проходил в Тбилиси, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что у его супруги, Марина Александровны была роль в фильме «Мимино». Вахтанг Константинович сходу вспомнил: «Она играла Катю Рябцеву, стюардессу».

«Я очень люблю Баку, у меня там много друзей», - сказал Кикабидзе. Кроме того, он сообщил, что собирается в столицу Азербайджана еще и в конце июля на фестиваль «Жара». (Фестиваль "Жара 2017" - это международное музыкальное событие в Азербайджане, прошедшее в первый раз с огромным успехом в течении двух летних дней 2016 года в Баку на берегу Каспия).

В заключение короткой беседы Вахтанг Константинович пригласил корреспондента haqqin.az на фестиваль: «Приходите, встретимся, поговорим…».