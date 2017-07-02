Полиция Италии расследует дела двух граждан Азербайджана, которых подозревают в организации незаконной миграции из Африки.

По информации издания Tg24, утром 1 июля итальянская полиция вышла на след группы мигрантов из 45 человек, высадившихся на берегу у коммуны Галлиполи в итальянской Апулии.

Группа из 29 мужчин, 5 женщин и 11 детей прибыла на лодке под американским флагом. Вместе с ними задержаны двое граждан Азербайджана, которые как предполагают следователи, и были организаторами перевозки мигрантов.

В то же время, МВД Италии бьет тревогу, отмечая резкий приток мигрантов из Африки, которые прибывают на Апеннины по морю. Так с начала года в Италию прибыли свыше 83 тысяч человек. В прошлом году этот показатель составил 70 тысяч человек.