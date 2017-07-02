Эрдоган обвинил оппозицию в связях с террористами

Президент Турции Эрдоган обвинил главную оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) в связях с терроризмом, сообщает Anadolu.

"Если вы организуете марш для террористов и их сторонников…, вы никого не убедите в том, что вашей целью является справедливость", — цитирует агентство заявление Эрдогана.

15 июня главная парламентская оппозиционная партия начала марш протеста против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары до Стамбула. Марш должен завершиться 9 июля у стамбульской тюрьмы, где отбывает заключение Бербероглу.