Азербайджанские позиции обстреляли из минометов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 135 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, 60- и 82-миллиметровые минометы (25 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 135 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.