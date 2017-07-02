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Бывший премьер Израиля досрочно вышел на свободу

 

Осужденный за коррупцию бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт в воскресенье, 2 июля, покинул тюрьму «Маасиягу» и досрочно вышел на свободу. Об этом сообщает газета Haaretz.

Из 27 месяцев наказания, назначенного судом, он отсидел 16,5 месяца. Освобождение Ольмерта стало возможным после того, как в четверг, 29 июня, тюремная служба страны решила сократить ему срок наказания более чем на треть.

До мая 2018 года бывший политик обязан будет выполнять общественные работы в качестве волонтера в различных организациях. Одна из них — общество по оказанию медицинской помощи. Кроме того, Ольмерт должен будет дважды в месяц отмечаться в полицейском управлении.

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