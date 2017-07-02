19 человек погибли в столкновениях между силами полиции и членами преступной группировки в Мексике. Об этом сoобщает AP.

По имеющимся данным, инцидент произошел в штате Синалоа на севере-западе страны в городе Вилла Юнион.

Согласно официальному заявлению властей, 19 человек на автомобилях напали на 15 полицейских, к которым позже на помощь пришли их коллеги. В результате нападения погибли все 19 нападавших, пять полицейских получили легкие ранения.

Синалоа - родина многочисленных мексиканских мафиози. Число убийств в штате возросло после того, как лидер картеля Хоаким Газман по кличке Эль Чапо был экстрадирован в США.