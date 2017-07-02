Дутерте пригрозил тюрьмой критикам

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил посадить в тюрьму критиков военного положения, введенного в стране из-за столкновений в городе Марави, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, на следующей неделе Верховный суд Филиппин должен вынести решение относительно законности военного положения. Дутерте ранее в мае заявлял, что будет игнорировать решения суда, осуществляющего конституционный контроль. Он также отметил, что будет слушать рекомендации, поступающие только от военных.

"Это не зависит от прихоти Верховного суда. Следует ли мне им верить? Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная и вы просите меня отменить его (военное положение)? Я арестую вас и посажу за решетку", — приводит агентство слова Дутерте.