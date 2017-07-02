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ОБСЕ осталась без генерального секретаря

 

С первого июня ОБСЕ осталась без генерального секретаря, поскольку члены организации не смогли определиться с преемником Ламберто Заньера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, полномочия Заньера истекли 30 июня. На данный момент в ОБСЕ вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

Отметим, что причиной, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, являются разногласия между Россией и другими членами организации. Стоить отметить, что 11 июля в Вене будет неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Вероятно, там удастся прийти к единому решению. 

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