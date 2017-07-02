Подписаться на уведомления
 

Жара в Греции поставила новый европейский рекорд

 

Европейский температурный рекорд поставила в субботу жара в Греции — 45,9 градуса по Цельсию, сообщает сайт meteo.gr. Такая температура была отмечена в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите.

В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.

"Падение" температуры на десять градусов — до 33-34 градусов ожидается в понедельник.

0 просмотров


Старости
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
3 Июл 36° / 25°
4 Июл 36° / 25°
5 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Жара в Греции поставила новый европейский рекорд
ОБСЕ осталась без генерального секретаря
Дутерте пригрозил тюрьмой критикам
Перестрелка с полицией в Мексике 19 убитых
Водитель подорвал себя в центре Дамаска
В Турции вертолет упал в водохранилище
Тяжелая авария в Татарстане 13 погибших
Израиль нанес очередной удар по Сирии
Бывший премьер Израиля досрочно вышел на свободу
В Австрии мигрант убил пожилую пару из-за политических взглядов
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Эрдоган обвинил оппозицию в связях с террористами
Двое азербайджанцев перевозили мигрантов из Африки в Италию Полиция начала расследование
Вахтанг Кикабидзе пригласил haqqin.az на «Жару»
Вашингтон берет под контроль мировую нефтяную стратегию мнения и оценки
Почему в Чечне шиизм приравняли к вахаббизму? комментирует депутат Фазиль Мустафа
«Украина возьмет под защиту Азербайджан!» заявление Алексея Арестовича
Массовая депортация граждан Азербайджана из Германии
Израиль нанес еще один удар по войскам Асада
В России изменили закон "О военном положении"
Пьяная женщина проникла в резиденцию президента Бразилии
Алексей Венедиктов: «Никто не хочет ссориться с Азербайджаном»
Американский самолет провел разведку российской базы в Сирии
Крупнейший в Европе гей-парад проходит в Мадриде
Анкара обещает жесткий ответ террористам ПКК в Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться