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Скрывавшийся более 30 лет наркобарон задержан в Бразилии

 

Полиция Бразилии задержала наркобарона Луиса Карлоса да Роша по прозвищу "Белая голова". Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на полицию Бразилии.

Луис Карлос да Рош был задержан в субботу утром в результате полицейской операции «Спектр». Сообщается, что стражи порядка более двух недель находились в засаде, наблюдая за домом и ожидая приезда наркобарона.

При задержании у него нашли пистолет, два миллиона долларов наличными и документы на другое имя.

Луис Карлос да Рош считался одним из самых разыскиваемых наркобаронов Латинской Америки. Скрываться от полиции ему удавалось в течение 32 лет. Для этого он даже сделал пластическую операцию.

Он самолетами переправлял в Бразилию наркотики из Перу, Мексики и Колумбии и снабжал ими две крупнейших группировки страны. По некоторым данным, его состояние оценивается в 100 миллионов долларов.

Ему грозит 50 лет тюрьмы. 

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