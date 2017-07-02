Япония в ожидании тайфуна «Нанмадол»

Жители Японии в ожидании надвигающегося тайфуна «Нанмадол». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии, возникший к югу от префектуры Окинава тайфун движется на северо-восток в сторону Японского архипелага.

В настоящее время атмосферное давление в центре тайфуна составляет 1002 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигает 18 метров в секунду, при порывах — до 25. По прогнозам синоптиков, он может достичь префектуры Окинава к утру понедельника, а к среде — основного японского острова Хонсю.