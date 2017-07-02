Путин создает реестр коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров; документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2018 года, в реестр будут включать уволенных за коррупцию высших государственных чиновников, работников правоохранительных органов, госкорпораций, муниципальных служащих и других.

Как отмечали парламентарии, на данный момент велики риски того, что при последующем трудоустройстве такого человека информация, касающаяся оснований увольнения, может быть скрыта.

В сопроводительных документах отмечается, что реестр коррупционеров поможет кадровым службам при отборе кандидатов на замещение госдолжностей. По данным парламентариев, в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия (несоблюдение ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликтов) были уволены 1,2 тысячи чиновников.