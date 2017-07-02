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Герхард Бергер: "Хэмилтона в Баку наказали автоспортивные боги"

Автор: Отдел информации 

Экс-пилот Ф1 Герхард Бергер считает, что Льюис Хэмилтон заслуживал не меньшего наказания, чем Себастьян Феттель по итогам их коллизии на Гран При Азербайджана в Баку.

Напомним, что в режиме следования за машиной безопасности Льюис резко затормозил на выходе из поворота, из-за чего Феттель въехал в заднюю часть его W08. Немец остался недоволен действиями Хэмилтона: Себастьян поравнялся с британцем и ударил его в бок.

За этот инцидент четырехкратный чемпион мира получил десятисекундный штраф "Stop and go". Хэмилтон, в свою очередь, также вынужден был отправиться в боксы на дополнительный пит-стоп из-за плохо закрепленного подголовника, передает аutosport.com.ru.

В гонке Себастьян финишировал четвертым, а Льюис – пятым. Бергер считает такой итог их борьбы абсолютно справедливым.

«Это именно то, что нужно спорту. Что мы увидели? Эмоциональное сражение двух гонщиков, – цитирует Герхарда Speedweek. – В целом, эпизод был опасным. Оба его спровоцировали и оба были наказаны. Феттеля наказала FIA, а Хэмилтона – автоспортивные боги».

Когда у Бергера спросили, как бы он отреагировал на подобные действия, будучи действующим пилотом, он ответил: «Никто бы этому не удивился. В то время мы всегда сражались колесо в колесо. Такая борьба была обычным делом».

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