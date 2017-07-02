Синоптики прогнозируют жару

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В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер южный, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-23, днем - 32-37, в Баку ночью – 21-23, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75, днем 35-45%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне 23-24, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово 25-26 градусов.

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