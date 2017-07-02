Британцы не хотят терять гражданство ЕС

Большинство жителей Великобритании не хотят терять гражданство ЕС. Как сообщает Guardian, к такому выводу пришли специалисты Лондонской школы экономики по итогам проведенного исследования.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов хотели бы сохранить право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него Великобритании, причем многие готовы платить.

Результаты проведенного исследования также показывают, что лишь 10% респондентов поддерживают предложение британского правительства лишить граждан Евросоюза права голоса в королевстве. Издание не уточняет, сколько человек приняло участие в опросе, а также в какие сроки проводилось исследование.