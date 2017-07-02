В Бакинском административно-экономическом суде №2 состоялось очередное заседание суда по иску строительной компании Svit Haus против азербайджанского филиала турецкой компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim.

Председательствует на процессе судья Интизар Байрамова.

Напомним, что компания Svit Haus строила жилой дом рядом с Центром Гейдара Алиева в Баку. В 2013 году строительство дома было приостановлено в связи с разработкой общей архитектурной концепции данной территории. Однако спустя два года без какого-либо решения суда и соответствующих инстанций недостроенное здание было снесено турецкой компанией İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim.

Представитель истца Кямандар Насибов обратился в суд с письменным заявлением.

«Приостановление строительства считаем незаконным. Истец подал жалобу, но ответа на нее так и не получил. Вместо рассмотрения дела по существу, по неизвестным нам причинам в суде не соблюдаются процессуальные нормы, игнорируются представленные нами документы и доказательства. При этом для защиты ответчика собираются ненужные документы и именно его объяснениям отдается предпочтение. Ответчик незаконно уничтожил чужую собственность и должен быть привлечен к уголовной ответственности», - заявил Кямандар Насибов.

Адвокат еще раз подчеркнул, что истец представил неоспоримые доказательства, но процесс вышел за рамки рассматриваемого вопроса вместо рассмотрения дела по существу.

«Суду представлены все необходимые документы. Какие еще доказательства должны быть, чтобы убедить всех в том, что дом там был? Сначала сторона ответчика утверждала, что никакого здания там не было вообще, затем заявила, что не заметила там недостроенного дома. Представленные нами документы доказывают, что ответчик лжет. Дом был и снесли его вопреки всем законам. Суду представлены даже фотоснимки, свидетельствующие о сносе этого здания», - отметил адвокат.

К.Насибов утверждал, что дом был снесен именно филиалом İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim, за что компании перечислены деньги.

«Снесли дом, который строился на средства сотен людей и компании Svit Haus, а сейчас утверждают, что не видели его. Этот снос был щедро проплачен. Пусть представители турецкой компании назовут сумму, которую получили. Что же касается того, на законных или незаконных основаниях шло строительство здания, то решать это – прерогатива соответствующих государственных органов. Как это возможно, строить что-либо в центре города, рядом с Центром Гейдара Алиева, не имея на то разрешения?», - возмущался Насибов

«Не мешало бы ответчику наконец рассказать, как все было на самом деле. Пусть признает, что дом был снесен незаконно и назовут имя заказчика сноса. Насколько нам известно, указание было получено от Министерства финансов. Оно же и заплатило за уничтожение стройки. Туда приезжал сам Самир Шарифов. Снос был осуществлен работниками компании-ответчика, и потому ответственность должны понести они. Удивляет тот факт, что филиал турецкой компании, который крышует Минфин, срывает большие деньги на различные проекты. Откройте сайт этого филиала, и сами увидите, в каких проектах участвует эта компания», - предложил адвокат.

Выступивший затем представитель азербайджанского филиала турецкой компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim Эльяр Гасымов заявил, что считает целесообразным вызвать в суд заказчика сноса здания.

«Истец требует назвать имя заказчика работ по сносу дома. Было бы неплохо вызвать заказчика в суд», - сказал он, обратившись к судье. Судья потребовала у ответчика представить суду договоры о сносе здания и подряде, а также финансовые документы.

«На каких основания и условиях заключался договор на снос здания? Представьте эти документы», - потребовала судья. А адвокат Насибов предложил, чтобы официальный представитель Минфина дал показания в суде.

«Пусть в суде допросят руководителя рабочей группы Минфина Рауфа Керимова», - заявил К.Насибов.