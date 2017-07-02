В Баку появились комары-мутанты?

Этим летом бакинцы все чаще испытывают аллергическую реакцию на комариные укусы. Обычно атака этого крылатого насекомого вызывает легкий зуд, проходящий довольно быстро. Однако сейчас врачи забили тревогу – очень уж много случаев высыпаний и сильного зуда по всему телу.

Как подтвердил haqqin.az один из ведущих специалистов-дерматологов Республиканского кожно-венерологического диспансера Мурад Багиров, с начала лета уже немало граждан обратились в медучреждения по поводу выраженной местной реакции на укус комаров. Особенно резко реагируют на комариный укус дети 5-7 лет. Такую реакцию организма в медицине называют – кулицидозом.

Специалист отметил, что у всех обратившихся пациентов опухло место укуса, наблюдался сильный суд и даже повышение температуры. Всё это последствия того, что укусы стали более токсичными и, соответственно, сопровождаются более выраженной реакцией организма.

М.Багиров считает, что рост таких случаев должен стать сигналом для азербайджанских эпидемиологов: не произошли ли какие-то мутационные изменения в организме насекомых, что приводит к таким нетипичным реакциям.

А вот в Бакинской городской дезинфекционной станции заявили, что обработка подвалов жилых зданий средствами уничтожения комаров проводится только при заключения договора с жилищно-эксплуатационными конторами или руководителями жилищных кооперативов. То есть, не всегда и не везде, а только если очень досаждают жильцам какого-то дома комары, а руководство ЖЭКов соблаговолит заключить договор с дезинфекторами.

В то же время главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев заверил, что никакого повода для беспокойства из-за аллергии на комаров нет. Санитарно-эпидемиологические службы полностью контролируют ситуацию и никакой опасности от комариных укусов пока не обнаружили.