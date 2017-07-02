Столичный коллапс в Молдове напоминает сцену из романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», когда киевский дядюшка погибшего на Патриарших прудах Берлиоза добивался заселения в квартиру покойного. «…Но кто-нибудь же есть в правлении?» В опустевшем из-за арестов домоуправлении остался лишь один человек. Все помнят, «тут в комнату вошел какой-то гражданин… Член правления Пятнажко? – спросил у сидящего вошедший». Пересказывать, как уводили последнего, не будем. Напомним мысль дядюшки Берлиоза: «И нужно ж было, чтоб их всех сразу…»

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Стихийные снегопады, обрушившиеся на Кишинев в апреле, готовы стать причиной летних пожаров – из-за неубранных веток молдавская столица рискует вспыхнуть как факел. Ситуацию усугубляют проблемы с вывозом мусора. Причем заниматься столь острыми вопросами решительно некому: почти вся верхушка муниципалитета сидит под арестом, а оставшиеся чиновники либо скорбят об отсутствующих, либо разводят руками – нет реальных полномочий. В то же время горожане, взирающие на бездействие властей, то пытаются сами принять меры, то вступают в драки с полицией.

Местные эксперты бьют тревогу – пожары могут вспыхнуть повсюду в столице. Особенно опасен импровизированный стадионный склад. Как сообщил СМИ председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба: «На бывшем Республиканском стадионе, где лежат тонны такого хвороста, может произойти выделение в атмосферу огромного количества токсичных веществ, формальдегида, которые могут накрыть значительную часть города».

Мусорный и политический коллапс

Дополнением к столь тревожной картине служит усугубившаяся проблема вывоза бытовых отходов, которые, как известно, тоже неплохо горят. В середине июня Кишинев едва не утонул в собственном мусоре, когда профильная служба замерла на несколько дней. Тогда же прямо на столичных улицах появились крысы. Одна из жительниц города выложила в сеть жутковатое видео: десятки упитанных серых грызунов безмятежно паслись на газоне возле одного из оживленных центральных перекрестков. В комментарии властей говорилось, будто мусор здесь не при чем.

А власти в молдавской столице переживают собственный коллапс. Волна весенних арестов госчиновников, обвиненных в коррупции, накрыла и муниципалитет. Пока Кишинев переживал посттравматический шок после апрельского разгула стихии, под стражу были взяты первый заместитель мэра Нистор Грозаву вместе с начальником транспортного управления и известным молдавским бизнесменом. Обескураженный столичный градоначальник Дорин Киртоакэ даже попенял органам юстиции за то, что те снижают боевой дух столичных чиновников, когда им изо всех сил надо бороться с последствиями снегопада.

Ровно через месяц, 25 мая, «замели» и самого градоначальника в компании с председателем Муниципального совета и двумя народными избранниками-членами этого совета. (Муниципальные, городские и сельские советы в Молдове напоминают уменьшенные копии парламента и обладают довольно обширными полномочиями.) Что примечательно, упомянутого зама Нистора Грозаву при этом отпустили с миром, и именно он указал на участие своего шефа в незаконной сделке. Коррупционный скандал разгорелся с новой силой.

Сегодня кишиневского мэра, по-молдавски, примара, Дорина Киртоакэ подозревают в извлечении выгоды из влияния за счет передачи подряда на ремонт улиц некой «нужной» австрийской фирме. Подробности сомнительной сделки молдавская пресса осветила достаточно широко. Главный аспект – проблема дорог, болезненная для страны: Молдова оказалась на последнем 144 месте в дорожном рейтинге по версии организации «The World Economic Forum», и это при многомиллионных внешних дотациях и кредитах, предназначенных именно на обустройство дорог.

Многие трассы в республике действительно обрели достойный вид, и не исключено, что как раз столица и портит общую картину особым образом. К мэру Киртоакэ у горожан по этому поводу возникало немало вопросов. А еще, например, на главной улице Кишинева несколько раз перекладывали тротуарную плитку. На пешеходной улице, ставшей долгостроем, личным проектом и предметом неподдельной гордости градоначальника, необычайно дорогую брусчатку умудрились уложить вверх дном. В результате прогулки по ней удовольствия не доставляют.

Кишиневский мэр-оригинал

Причудам самого молодого столичного мэра в Европе можно посвятить отдельный материал, способный вызвать улыбку даже у самого невеселого читателя. Только вот большинству кишиневцев стало не до смеха и, уж конечно, градоначальника Киртоакэ они, мягко выражаясь, недолюбливают настолько, что в рекордные сроки собрали подписи за проведение референдума о его досрочной отставке. Плебисцит затеяла пророссийская Партия социалистов, давний оппонент проевропейских и прорумынских либералов-унионистов.

Поясним. В Молдове, как известно, бытует равнозначное разделение общества на сторонников восточного и западного внешнего вектора. Среди прозападных формирований особое место занимают унионисты – последователи идеи «Великой Румынии» с присоединением к ней нынешней Молдовы. Они немногочисленны, но настроены весьма решительно, а подчас и радикально. В последние годы официальным лидером унионистов как раз являлась Либеральная партия во главе с Михаем Гимпу и его племянником Дорином Киртоакэ.

Специфические действия и высказывания столичного градоначальника Киртоакэ не раз вызывали недоумение, смех и резкое осуждение. Так, в Кишиневе появились улицы с именами фашистских деятелей времен Второй мировой войны, а празднованию Дня Победы либералы предпочитают дату оккупации «румынской Бессарабии» Советским Союзом. Дорин Киртоакэ рассказывал, как ему в очертаниях уличных предметов видится карта Великой Румынии. Погибший год назад при крушении в приграничном районе Молдовы экипаж спасательного румынского вертолета кишиневский градоначальник назвал «жертвой на алтарь унири». Даже его единомышленники отметили перебор.

Дорин Киртоакэ часто удивлял всех стремлением к удалению зеленых насаждений с улиц славящегося обилием зелени Кишинева, чем вызывал протесты и экологических организаций, и рядовых горожан. Однажды он мотивировал спиливание деревьев пристрастием к ним русских, кои в большинстве алкоголики, которых тянет на природу. Последний демарш градоначальника был связан с продлением его содержания под стражей через месяц домашнего ареста: «Это такая же несправедливость, как и советская оккупация Бессарабии и Северной Буковины в 1940 году», - сказал Киртоакэ. Имеется в виду, пакт Молотова-Риббентропа.

Впрочем, совсем сложа руки в течении ареста столичный градоначальник не сидел. Несколько раз его замечали на улицах Кишинева и даже выкладывали фото в соцсетях. А недавно он даже попытался продвинуть в свои замы двух верных коллег по либеральной партии – экс-министра экологии и шефа муниципального управления здравоохранения, о земельных махинациях которого не раз упоминалось в СМИ. Городской совет вряд ли поддержит эти кандидатуры, но при регулярном отсутствии кворума хватит и распоряжения мэра. А Совет не удавалось собрать с момента взятия под стражу Дорина Киртоакэ. Да и секретаря нет – «парится в предвариловке».

Кто-нибудь же есть в правлении?

Парадоксально, но сейчас «обезглавлены» три важных молдавских города. Мэр старинного Оргеева, экс-банкир Илан Шор, известный также как муж певицы Жасмин, был под следствием почти год по подозрению в причастности к эпохальной краже миллиарда из госказны и получил семь с половиной лет условно. Пока неясно, продолжит ли он государственную службу. На имя мэра северной столицы, Бельцов, одиозного пророссийского политика Ренато Усатого полгода назад был выписан ордер на арест. Предприимчивый лидер тотчас подался в бега и проживает в Москве. Дела в обоих городах идут относительно ровно, а Кишинев погружается в хаос.

Этот хаос можно проследить даже по событиям в столичной жизни, несвойственным Кишиневу. Например, за прошедший месяц произошли две массовые драки горожан с полицией. Сначала столкновения произошли у главного городского рынка между уличными торговцами и пытавшимися пресечь нелегальную коммерцию стражами правопорядка, двоим из которых крепко досталось. В другом случае матери маленьких детишек и беременные женщины подрались с полицейскими у детского батута в районном сквере.

Увещевания и призывы самой активной фракции – социалистов – в Муниципальном совете Кишинева видимого эффекта не дают. Реального руководства в муниципалитете нет. Лидер столичных социалистов, один из ближайших соратников президента Игоря Додона, Ион Чебан призывает не только к отставке и перевыборам мэра, которые, очевидно, состоятся в скором будущем, но и к полной замене всего совета, раз, мол, народные избранники массово не ходят на заседания.

Кишинев между тем рискует утонуть в собственных отходах. Несколько лет назад закрыли главный мусорный полигон из-за отравления воды в близлежащем населенном пункте после скандала и массовых протестов местных жителей. Свалку перенесли к другому селу, и сейчас уже тамошние жители встали грудью на защиту своей территории. Предполагается снова свозить отходы на прежнее место. Но… Нетрудно догадаться, там их никто не ждет. Уже и пока свободный заместитель мэра Нистор Грозаву обещает рост тарифов из-за удаленности свалки, а предполагаемый кандидат от социалистов на пост мэра Ион Чебан обличает прежние проевропейские городские власти в мусорной афере и неправедном обогащении. Бурелом продолжает подсыхать на жаре.