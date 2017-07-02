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Житель Дагестана утонул, спасая девушку в Москве

 

Житель Дагестана Рашид Салахбеков утонул, спасая тонущую девушку на московском пляже, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Трагедия произошла в ночь на пятницу на пляже в Серебряном Бору, где 26-летний житель селения Карланюрт Хасавюртовского района Рашид Салахбеков отдыхал со своими коллегами.

"Увидев, что девушка слишком далеко заплыла, Рашид бросился ее спасать. Ему удалось притянуть её ближе к берегу, где её без чувств перехватили коллеги Рашида. Однако сам Рашид не смог спастись", — говорится в сообщении.

Его тело было найдено водолазами лишь 30 июня при проведении поисково-спасательных работ в пруду. Трагедия, произошедшая с Рашидом Салахбековым, привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить героя посмертно к награде.

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