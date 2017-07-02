Ультиматум Катару на исходе: ситуация накаляется

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что Доха не выполнит ни одного из 13 пунктов ультиматума, выдвинутого Саудовской Аравией и ее союзниками. Как пишет Al Jazeera, вместо этого Катар предлагает "надлежащее условие для диалога" с целью урегулирования кризиса в Персидском заливе.

Срок выполнения ультиматума истекает сегодня, 2 июля.

"Все понимают, что эти требования призваны нарушить суверенитет Катара, ограничить свободу слова и ввести механизм надзора над Катаром", - сказал Аль Тани.

Он добавил, что мир регулируется международным правом, а не ультиматумами.