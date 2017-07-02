Военные переговоры между Россией и Ираном

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари в ходе встречи в Тегеране обсудили процесс переговоров в Астане по сирийскому урегулированию, передает агентство Mehr.

Очередной раунд обсуждений в Астане пройдет 4-5 июля.

По данным агентства, Фомин прибыл в Тегеран в субботу для проведения переговоров с иранскими чиновниками о процессе переговоров в Астане.

Фомин и Ансари обсудили последние документы, которые обсуждают в Астане Россия, Иран и Турция — страны-гаранты перемирия в Сирии. Стороны также рассмотрели необходимые меры, которые должны быть приняты по итогам нового раунда переговоров.