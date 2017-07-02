Депутат Кямаля Алиева: «Блогер Фикрет Мамедов – настоящий предатель»

«Как человек может называться азербайджанцем, строить бизнес в Азербайджане и в то же время оскорблять азербайджанский язык?». Об это в интервью местным СМИ заявила депутат Кямаля Алиева, выражая отношение к высказываниям блогера Фикрета Мамедова.

Напомним, что ранее известный в узких кругах интернет-деятель, а по совместительству еще и глава туристической компании Paramount Travel club Фикрет Мамедов оскорбительно отозвался об азербайджанском языке. В частности, он назвал азербайджанский язык «языком массового подхалимажа, лизоблюдства, некомпетентности, необразованности и отсталости».

«До каких пор мы будем позволять таким людям играть с нашими национальными чувствами? Фикрет Мамедов поставил себя в один ряд с такими антинародными элементами как Акрам Айлисли, Лейла Юнус, Хадиджа Исмаилова и др. Фикрет Мамедов является настоящим предателем. Азербайджанский язык прекрасен и мы гордимся им. Мы должны «указать на дверь» тем, кому не нравится наш священный язык», - сказала депутат.