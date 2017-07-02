Подписаться на уведомления
 

Депутат Кямаля Алиева: «Блогер Фикрет Мамедов – настоящий предатель»

 

«Как человек может называться азербайджанцем, строить бизнес в Азербайджане и в то же время оскорблять азербайджанский язык?». Об это в интервью местным СМИ заявила депутат Кямаля Алиева, выражая отношение к высказываниям блогера Фикрета Мамедова.

Напомним, что ранее известный в узких кругах интернет-деятель, а по совместительству еще и глава туристической компании Paramount Travel club Фикрет Мамедов оскорбительно отозвался об азербайджанском языке.  В частности, он назвал азербайджанский язык «языком массового подхалимажа, лизоблюдства, некомпетентности, необразованности и отсталости».

«До каких пор мы будем позволять таким людям играть с нашими национальными чувствами? Фикрет Мамедов поставил себя в один ряд с такими антинародными элементами как Акрам Айлисли, Лейла Юнус, Хадиджа Исмаилова и др. Фикрет Мамедов является настоящим предателем. Азербайджанский язык прекрасен и мы гордимся им. Мы должны «указать на дверь» тем, кому не нравится наш священный язык», - сказала депутат.

2322 просмотров


Старости
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Наша погода
Сегодня 41° / 24°
3 Июл 36° / 25°
4 Июл 36° / 25°
5 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Трамп придумал новое название для CNN
Спецпредставитель Путина: «Ильхам Алиев связан с Россией эмоционально» эксклюзив
Неизвестный стрелок напал на людей под Москвой
В Шабране повесился сотрудник полиции
Везущие абрикосы азербайджанцы устроили рынок на месте аварии видео
В Ливане горит лагерь сирийских беженцев
Депутат Кямаля Алиева: «Блогер Фикрет Мамедов – настоящий предатель»
Иран выделил сотни миллионов на новые ракеты
ДТП в Гяндже: ранены 6 членов одной семьи
Военные переговоры между Россией и Ираном
Бои на юго-востоке Турции
Ультиматум Катару на исходе: ситуация накаляется
Житель Дагестана утонул, спасая девушку в Москве
Пожар безвластия в Молдове haqqin.az из Кишинева
После гибели спортсменки в Баку ликвидировали пешеходный переход
В Баку появились комары-мутанты?
Снесли новостройку, но обвиняют Минфин haqqin.az из зала суда
Шойгу приехал к Эрдогану
Британцы не хотят терять гражданство ЕС
Синоптики прогнозируют жару
Герхард Бергер: "Хэмилтона в Баку наказали автоспортивные боги"
Путин создает реестр коррупционеров
Япония в ожидании тайфуна «Нанмадол»
Скрывавшийся более 30 лет наркобарон задержан в Бразилии
Жара в Греции поставила новый европейский рекорд
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться