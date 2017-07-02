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Везущие абрикосы азербайджанцы устроили рынок на месте аварии видео

Автор: Отдел информации 

Водители фуры, которая везла в Ростов-на-Дону абрикосы из Азербайджана и перевернулась буквально за несколько километров до места назначения, не растерялись и устроили распродажу фруктов прямо на месте ДТП.

 «Моментально выстроилась очередь», - сообщают очевидцы. - Более-менее целые ящики уходили по 400 рублей — сразу, а те, где абрикосы сильно помялись, по 150 рублей за ящик.

Между тем некоторые жители региона предполагают, как кто-то из числа купивших фрукты по дешевке тут же устроил бизнес и принялся продавать их на рынках в своих городах.

- У нас в Батайске на базаре ими торгуют по 100 рублей за килограмм — сразу на трех точках на прилавках лежат одинаковые помятые абрикосы, - рассказала, например, Марина З.

Кстати, авария произошла на том самом месте, где накануне, 1 июля, точно таким же образом слетел в кювет другой большегруз — правда, тогда распродажи его содержимого не устраивали.

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