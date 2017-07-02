Трамп придумал новое название для CNN

Президент США Дональд Трамп раздумывает о том, чтобы перестать называть CNN «фейковыми новостями» и переименовать корпорацию в «мошеннические новости».

Как сообщает «Лента», в своей записи в Twitter американский лидер отметил, что «фейковые и мошеннические СМИ» работают над тем, чтобы убедить республиканцев в том, что глава государства не должен пользоваться соцсетями.

«Но помните, я победил на выборах 2016 года с помощью интервью, речей и соцсетей. Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!» — написал Трамп. После этого он опубликовал еще один твит: «Я думаю о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN».