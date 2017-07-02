В Тбилиси прошел Международный южнокавказский медиафорум «Медиа, политика, ценности: преодолеть пост-правду (post-truth)». Организаторами с российской стороны выступили политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), а с грузинской - газета «Грузия и мир».

Главным гостем этого мероприятия стал сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, который дал эксклюзивное интервью haqqin.az.

В самом начале беседы Михаил Швыдкой отметил, что Азербайджан для России – это один из очень важных стратегических партнеров не только в регионе, но и в мире. «Я сейчас даже не буду говорить о том, что связывало нас в советское время, хотя это тоже важно».

По словам спецпредставителя президента РФ, сегодня в России по разным подсчетам, живет около двух миллионов азербайджанцев, и значительная часть из них являются в том числе и гражданами Российской Федерации: «Это свидетельствует о том, что они играют большую роль в экономике, культуре, политике. Я уж не говорю о бакинцах, которые не имеют национальности. Все это показывает, что две страны очень тесно переплетены».

Михаил Швыдкой отметил, что в регионе Южного Кавказа есть сложности, связанные с замороженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

«Азербайджан – это страна, без сотрудничества, без дружбы с которой мы не представляем себе дальнейшее развитие того пространства, которое называется постсоветским. Кроме того, азербайджанцы являются частью российской культуры и вообще российской жизни», - уверен Швыдкой.

Как рассказывает собеседник, «некоторые говорят, что в России сильно азербайджанское лобби, другие – что армянское. «Я не хочу ничего сравнивать. Скажу только, что есть фундаментальные культурные ценности (связанные с Азербайджаном – Ред.), без которых невозможно представить себе Россию. Можно говорить о Кара Караеве, Поладе Бюльбюльоглы и Таире Салахове. Но дело не в отдельных именах. Дело в духе Азербайджана, его культуре, его вкусе, если угодно (и это немаловажно). Азербайджан просто часть российского бытия. Если вы приедете, например, во Владивосток, то и там найдете мощную азербайджанскую общину, которая чувствует себя вполне уверенно», - заявил собеседник.

По словам посла по особым поручениям, сегодня Азербайджан – это страна, которая не просто серьезно озабочена своим имиджем. В стране проходит много международных мероприятий: Цивилизационный форум, который проводится по линии ЮНЕСКО, Международный бакинский гуманитарный форум, на который съезжаются лауреаты Нобелевских премий, крупнейшие ученые и политики со всего мира и т.д.

«Отношения России и Азербайджана накрепко связаны и идеи их разорвать - бессмысленны. Я сейчас выскажу, наверное, не очень политкорректную мысль: Какие бы перепады в наших политических отношениях не случались (например, в 90-е годы по известным причинам), такого рода коллизий как между Россией и Турцией между нашими странами просто быть не может. Повторю: слишком много переплетений, связей, которые рвать надо будет по живому. А это и неразумно, нереально и никому не нужно», - отметил Михаил Швыдкой.

По его словам, от России и Азербайджана очень многое зависит в регионе. «А это важно, так как учитывая известные сложности между Россией и Грузией, наши отношения с Азербайджаном играют очень важную роль», - подчеркнул Швыдкой.

Как говорит собеседник, «важно еще учитывать роль президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева, который учился в Москве, который с Москвой связан не просто политически, но и эмоционально. И не случайно всегда так радуются выпускники МГИМО (Московский государственный институт международных отношений – Ред), когда в Баку проходят их встречи. Это может быть не столь важный для политика момент, но существенный. Хочу сказать и о Гейдаре Алиевиче Алиеве, первом реальном президенте сильного Азербайджана, который спас, как я считаю, страну не просто от гражданской войны, но и от небытия. Он был первым зампредом Совмина СССР и человеком в высшей степени важным для русской жизни. То есть связь между Азербайджаном и Россией – не умозрительная, она проходит через всю жизнь».

«При этом понятно, что у Азербайджана свои интересы, у России – свои. Но в данном случае есть еще такого рода субъективные вещи, которые, в каком-то смысле тоже играют роль в политике. И это относится и к русским, российским политикам, для которых Азербайджан – часть их жизни. Это очень важно», - заявил в завершение беседы Михаил Швыдкой.