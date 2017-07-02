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Тяжелые бои в Мосуле: десятки убитых

 

Иракские военные в ходе освобождения западных районов Мосула за последние сутки ликвидировали не менее 79 боевиков ИГ, сообщил командующий федеральной полицией Раид Шакер Джаудат.

В субботу сообщалось, что военные федеральной полиции освободили от террористов ИГ район Баб Джадид, а также Железный мост, район рынка аль-Арбиа и район Аш-Шифа в западном Мосуле.

По словам Джаудата, военные также смогли задержать террористов, пытавшихся скрыться под видом беженцев.

"Содействие жителей позволило нам задержать десятки боевиков, пытавшихся скрыться под видом беженцев", — заявил Джаудат журналистам, добавив, что ИГ в Мосуле "полностью разбито", и военным удастся занять оставшиеся районы "в ближайшие часы".

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