«Пока активисты из разных стран готовятся отправиться в Гамбург на демонстрации против саммита «Большой двадцатки» в июле, мы призываем к защите основных гражданских и политических свобод, которые в настоящее время ущемляются: право на протест, свободу собраний, свободу передвижения. В нашем открытом письме жителям Гамбурга от 17 мая мы подчеркнули, что выступаем за ценности, которые разделяют многие люди в Гамбурге. Это демократия и права человека, экологическая устойчивость и мир, противодействие жестким экономическим мерам и неолиберализму, отказ от расизма и сексизма. Трамп и Путин, Эрдоган и Си Цзиньпин, Меркель и Макрон, Моди и Зума, Темер и Макри, Мэй и король Салман представляют не нас. А мир, который они хотят, строится за наш счет», говорится в заявлении организаторов массовых акций против проведения саммита Большой двадцатки в Гамбурге, сообщает собственный корреспондент haqqin.az в Германии.

«Мы озабочены масштабным подавлением демократических прав и свобод, запланированным на время проведения саммита «Большой двадцатки». Мы видим, что еще до начала самого саммита уже запрещаются демонстрации в некоторых частях Гамбурга, в то время как свободное передвижение внутри ЕС (Шенгеннское соглашение) приостановлено. Право на свободу собраний не будет действовать в огромной части Гамбурга в течение двух дней проведения саммита. Тем, кто собирался устроить лагерь в Гамбурге, пришлось обратиться в суд, чтобы получить на это право. И только для того, чтобы потом внедрение так называемой «синей зоны» де-факто отменило судебное решение. Между тем утверждению городского правительства о том, что оно намеревается защищать право на протест, противоречит его выбору агрессивного начальника полиции, известного своими жесткими действиями в таких ситуациях.

Для этого есть простая причина: политика «Большой двадцатки» отвратительна как для подавляющего большинства людей в Гамбурге и Германии, так и для людей в других странах Европы и всего мира. В России и США, Турции и Китае, Индии и Бразилии мы наблюдаем авторитаризм, который позволяет заткнуть любое выражение общественного сопротивления власти. Но в ЕС мы также можем видеть такие договоры, как «CETA» и «TTIP», принятые за закрытыми дверями, не имеющие демократических основ. Договоры, которые защищают столь же недемократическим образом. Как мы уже писали, США и ЕС бесстыдно продвигают свою программу свободной торговли, несмотря на огромное давление снизу. Неолиберальные элиты в Европе, независимо от того, находятся ли они в Германии, во Франции или в Великобритании, продолжают действовать как и раньше, систематически отказывая гражданам в основополагающих социальных и гражданских правах, еще более разрушая социальные структуры и обеспечение, предлагая смертельную логику «выживания самых приспособленных».

Политика неолиберализма и войны создается в центре наших городов, закрытых для граждан, защищенных военизированными полицейскими силами и подкрепленные ущемлением политических прав. Это закрытие демократии имеет только одну цель: защитить не имеющее оправдание.

Мы отвергаем мир, в котором товары могут безопасно пересекать Средиземное море, а люди – беженцы и мигранты в то же время тонут. Мы говорим о других городах: городах, которые не опустошены спекуляциями на рынке недвижимости и приватизацией общественных услуг; города живые и разнообразные, где люди могут свободно расходиться во мнениях и выражать свои собственные взгляды на лучший мир; такие города, как Гамбург, который мы знаем и любим.

Если они хотят создать в Гамбурге зону без демократии, то мы хотим Гамбург без «Большой двадцатки». Правительство Гамбурга и федеральное правительство Германии ставят под угрозу повседневную жизнь людей ради поддержки мероприятия мошенников и тиранов. Они хотят избавить их от чувства неловкости от того, что люди из Гамбурга и всего мира выражают несогласие с ними».