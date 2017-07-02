В Анталии рекордная жара

Аномальная жара наблюдается на юге Турции; в туристической столице страны Анталье в субботу зафиксирована рекордная температура воздуха— 45,4 градуса, сообщает агентство Anadolu.

В истории наблюдений Центра регионального прогнозирования и предупреждений Антальи это абсолютный рекорд. В последний раз здесь столбики термометра поднимались выше 45 градусов в 1929 году.

Температурным рекордом последних десятилетий в Анталье до вчерашнего дня считалась температура в 45 градусов, которая была зафиксирована 12 июля 2000 года.