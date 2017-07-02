Можно смело предположить, что многие из наших читателей даже не предполагают, о чем идет речь. Что это за диковинка такая – криптовалюта?

Между тем, ее уже кое-кто называет валютой будущего и она, еще недавно казавшаяся чем-то абсолютно экзотическим, а то и незаконным, все увереннее завоевывает мир. В том числе и ту шестую часть суши, что принято называть «постсоветским пространством». Во всяком случае, в России власти, долгое время стремившиеся запретить цифровые деньги и грозившие за них уголовной статьей, явно повернулись к ним лицом. Недавно стало известно, что российский Центробанк разрабатывает пилотные проекты запуска национальной криптовалюты, а местные биржи готовы допустить эту валюту к торгам.

Два года до конкретики

«Под цифровой валютой понимается национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в бумажных носителях, которая у нас есть сейчас в кошельке», — такое определение дала новым деньгам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По ее словам, создание национальной виртуальной валюты в России возможно, но должно пройти еще два-три года напряженной работы, прежде чем этот замысел воплотится в реальность.

Между тем, представители крупнейших российских бирж — Московской и Санкт-Петербургской — уже выразили готовность проводить торги виртуальной валютой, как только появится «конкретика».

Но для того, чтобы эта «конкретика» появилась, российским денежным властям предстоит решить еще немало организационных и юридических вопросов. Один из важнейших — что же представляет из себя цифровая валюта с точки зрения рынка и должны ли операции с ней облагаться налогом.

Центробанк предлагает признать криптовалюту цифровым товаром и ввести ее налогообложение, поскольку бесконтрольная эмиссия может стать угрозой для российской экономики. Однако независимые участники рынка исповедуют другой подход. С их точки зрения, не должно быть никаких ограничений на использование криптовалюты — по крайней мере, на первых порах. Для начала надо дать возможность новому виду денег свободно развиваться на российских просторах, а потом уж посмотреть на результаты: если инструмент окажется высокодоходным, то тогда можно вводить и его налогообложение.

Зеленый свет для биткойна

Многие эксперты уверены, что России вовсе не надо придумывать собственную криптовалюту, достаточно лишь включить «зеленый свет» для самой распространенной в мире — биткойна. Во всяком случае. Российский Минфин уже объявил о том, что намерен ее легализовать.

Правовой статус биткойна в России обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Причем еще совсем недавно тот же Минфин был его ярым противником. В марте прошлого года ведомство готовило законопроект о введении уголовной ответственности за операции с биткойнами вплоть до лишения свободы на 7 лет. Но затем в головах чиновников что-то щелкнуло, и они сменили гнев на милость.

Возможно, взглянуть по-другому на виртуальные деньги российский Минфин заставил зарубежный опыт. Например, криптовалютой можно законно пользоваться в Хорватии. Правда, ее не обязаны принимать в качестве оплаты в магазинах. Не запрещены «цифровые» деньги и в США, хотя там отношение в виртуальным деньгам зависит от властей того или иного штата. Но дальше всех в этом вопросе продвинулась Япония, где с 1 апреля биткойны получили статус полноценного платежного средства. Один из крупнейших сетевых магазинов электроники в стране — Big Camera — уже начал принимать их к оплате.

В то же время китайцы с настороженностью относятся к такому новомодному тренду. В конце 2013 года в Поднебесной запретили финансовым организациям проводить операции с биткойнами. Счета компаний, занимающихся оборотом криптовалют, блокируются.

Опасения властей КНР вполне объяснимы.

Дело в том, что под биткойнами понимается цифровая валюта, созданная и работающая только в сети Интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Как следствие, криптовалюту можно использовать для сомнительных, а то и просто незаконных операций. Например, биткойны засветились в скандальной истории с анонимным интернет-магазином «Шелковый путь», который просуществовал с 2011 по 2013 год. Там продавались запрещенные товары, оружие и наркотики, а к оплате принимался только биткойн.

Как отмечают эксперты, инициатива Минфина свидетельствует о том, что в российском правительстве признают будущее виртуальных денег. Сам факт, что в правительстве сменили риторику с полного табу на использование биткойнов и введения за это уголовной ответственности, окажет положительное воздействие на рынок криптовалют в России и будет способствовать их развитию и дальнейшему распространению в стране.

Как отмечают эксперты, биткойны помогут России совершить технологический прорыв и тем самым построить инновационную экономику. А для населения биткойн может быть интересен с точки зрения накоплений, так как он независим от инфляции. Вот наглядный пример: если в январе 2017-го один биткоин стоил $1000, то к началу лета были достигнуты максимумы за всю историю его существования — свыше $2500. То есть всего за 5 месяцев криптовалюта подорожала в 2,5 раза. А еще в 2013-м она стоила чуть больше $10.

Фантастический прыжок - от Флориды до Баку

Первая сделка, когда за товар расплатились биткойнами, была совершена 22 мая 2010 года. Во Флориде программист купил две пиццы за 10 000 биткоинов. Это сейчас биткойн стоит $2,5 тыс, а семь лет назад его ценность была смешная — меньше цента. Конечно, криптовалюта воспринималась как нечто из области фантастики: каждый биткойн был заработан в мире цифр и компьютеров. Поэтому для американского программиста выложить 10 000 биткоинов за две пиццы было и интересно, и забавно, и даже выгодно: несколько манипуляций на компьютере, и виртуальные деньги материализовались в реальность.

С помощью криптовалюты можно переводить определенные денежные средства в Сети от одного пользователя другому, не платя комиссию банкам. Система криптовалют анонимная, есть определенные кошельки, где есть определенное количество монет, — это гиперссылки или зашифрованные ссылки. Сама монета родилась как программный код — записывалась на языке программирования и придумана так, чтобы люди в Интернете переводили средства анонимно.

Вообще же, идея криптовалюты строится на децентрализованных транзакциях и денежных переводах. С одной стороны, это плюс, так как ни одно государство не может контролировать ни цифровую валюту, ни ее курс. С другой стороны, минус — за валютой не стоит ни одного финансового института, и в случае потери никто никому ничего не возместит, так как криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью.

Что же касается ошеломительного роста стоимости криптовалюты, то это тоже фактор риска: курс биткойна растет на волне всеобщей эйфории, которая в один момент может закончиться, и тогда он покатится вниз так же стремительно, как до этого рос.

И тем не менее, нам представляется, что для России перспективы криптовалюты — будь то «международный» биткойн или какая-то собственная цифровая валюта — уже предопределены: ей быть! И не исключено, что не за горами ее победное шествие по эсенговью. И эксперты прогнозируют ее появление в Азербайджане. А почему бы и нет!

Понятно, что на первых порах население будет относиться к криптовалюте настороженно. Но когда «распробует», вполне может изменить свое мнение и сделать новый финансовый инструмент достаточно популярным.

Однако специалисты предупреждают, что не стоит забывать про риски, которые существуют для «денег из компьютера». Прежде всего, необходим надежный алгоритм криптографической защиты информации. Кроме того, факторами риска в данном случае станет более активное использование цифровых денег в теневых схемах, а также раздувание финансового «пузыря» за счет резкого увеличения интереса к новому легальному инструменту. Поэтому признание криптовалют в России, скорее всего, будет долгим и сложным. С другой стороны, десяток лет назад разговоры о цифровой валюте воспринимались в Москве как очередная шутка. А теперь это уже реальный финансовый ход. Так что ждите у вас в Баку, к вам мчится на всех порах криптовалюта!