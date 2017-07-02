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Габибов попался на взятке в 7 долларов

Автор: Отдел информации 

В Сызрани рассмотрено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого по статье «Мелкое взяточничество».

Как сообщает прокуратура Сызрани, Габибов Раман Камал оглы пытался дать взятку старшему инспектору ДПС в размере 400 рублей. Впрочем, инспектор отказался принимать деньги и сообщил об этом в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское».

По решению суда, проживающий в Сызрани безработный Габибов, имеющий на иждивении троих малолетних детей, признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу в размере 5 000 рублей в доход государства. 

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