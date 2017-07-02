В Хорватии пациент расстрелял психиатра из автомата

Пациент Серджан Смойвер в воскресенье расстрелял из автомата Калашникова психиатра Синишу Ракича на хорватском острове Раб, жена психиатра спаслась, выпрыгнув из окна, передает портал газеты Jutarnji list.

Пациент и доктор проживали в многоквартирном доме в поселке Барбат на острове Раб в Адриатическом море. Около 11.00 мск в воскресенье Смойвер, по данным СМИ, убил Ракича очередью из автомата, жена доктора спаслась, выпрыгнув через окно со второго этажа. После этого стрелявший забаррикадировался в собственной квартире и заявил, что приготовил взрывное устройство.

Министерство внутренних дел республики сообщило о происшествии, не называя имен и не уточняя род занятий участников событий.