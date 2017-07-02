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Китай провалил запуск своей мощнейшей ракеты

 

Запуск мощнейшей китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» («Чанчжэн-5») прошел неудачно. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Что стало причиной провала, пока неизвестно. Для расследования инцидента создана экспертная комиссия.

«Великий поход-5» был запущен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 2 июля в 19:23 по местному времени (14:23 мск). Планировалось, что ракета-носитель выведет на орбиту спутник связи «Шицзянь-18».

Это был второй запуск «Великого похода-5». Первый успешно состоялся в начале ноября прошлого года. Тогда ракета-носитель вывела на геостационарную орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-17».

«Великий поход-5» — крупнейшая в Китае ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. По словам ученых, при ее создании были использованы свыше 200 новых технологий.

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