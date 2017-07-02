В Пентагоне рассказали о гигантских бункерах Путина

Владимир Путин строит гигантские подземные комплексы, способные вместить до 10 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете, подготовленном экспертами Пентагона.

Как сообщает издание Times, эти ядерные бункеры находятся на глубине 300 метров под Москвой, и российские власти готовят их на случай ядерного Армагеддона.

«Глубокий подземный комплекс под Кремлем и огромный подземный бункер для руководства, примыкающий к Московскому государственному университету, предназначены для национального командования в военное время», — говорится в отчете.

«Высокоэффективные системы поддержания жизни могут позволить проведение независимых операций в течение многих месяцев после ядерной атаки».

Этот отчет, ставший первым подобным отчетом о возможностях России со времен окончания холодной войны, был подготовлен экспертами Разведывательного управления Министерства обороны США.

Считается, что эти путинские бункеры соединены с сетью бункеров под Москвой и с VIP-терминалом аэропорта «Внуково».