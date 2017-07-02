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В Египте приговорили к смерти 20 человек

 

Египетский суд вынес обвинительное решение в отношении 20 человек, приговорив их к смертной казни за нападение на стражей порядка, передает "Интерфакс".

Речь идет об убийстве протестующими 13 полицейских в 2013 году, когда в стране проходили акции протеста против свержения президента Мухаммеда Мурси.

Решение суда уже утверждено муфтием, который по закону обязан трактовать исламское право и судебные вердикты, отмечают издания.

Еще более 100 человек были приговорены к содержанию в местах лишения свободы. 21 подсудимый был оправдан.

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В Египте приговорили к смерти 20 человек
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