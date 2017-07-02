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Трамп показал, как «избивает» CNN видео

 

Президент США Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео в своем микроблоге в Twitter, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

Описание к данному видео отсутствует. В сообщении лишь имеются хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC). Действие происходит на боксерском поединке. В конце видео появляется логотип FNC вместо CNN.

За основу ролика взято видео с турнира WrestleMania 23, снятое в 2007 году. Мужчина, чья голова была заменена логотипом CNN, — организатор турнира Винс МакМэн, организовавший "поединок" с Трампом.

Публикацию ролика уже прокомментировал CNN. Телеканал процитировал под твитом Трампа слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс, которая 29 июня заявила, что президент "ни в коей форме или виде не способствует насилию и не поощряет его".

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