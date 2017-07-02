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Лейла Алиева повела в кино 200 детей

 

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева  приняла участие на мероприятии для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, сообщает Report.

Согласно информации, около 200 детей и подростков, которые являются воспитанниками детских домов и школ-интернатов, поделились своими впечатлениями и сфотографировались вместе с Лейлой Алиевой.

Воспитанники детских домов посмотрели анимационный фильм "Спарк. Герой Вселенной" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2017 году, в кинотеатре "CinemaPlus Ganjlik Mall".

 

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