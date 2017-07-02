Российские пограничники задержали азербайджанца с самодельным паспортом

В Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся пересечь границу по «самодельному» паспорту.
Как сообщает пресс-служба погрануправления, в ходе проверочных мероприятий в пассажиропотоке выявлен гражданин Республики Азербайджан, умышленно предъявивший на паспортный контроль документы с признаками частичной подделки.
В ходе последующего разбирательства выяснилось, что документы мужчины являлись недействительными. Однако он решил обойти закон без соблюдения установленных процедур.
Мужчина самостоятельно расшил свой паспорт и, устранив все, на его взгляд, лишнее, скрепил документ обратно. Кроме того, он поставил в документах штамп, дающий якобы разрешение на временное проживание на территории России.